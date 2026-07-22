Retiran cámaras parásito en Múzquiz

MÚZQUIZ, COAH.- Elementos del Mando Coordinado en Seguridad Pública Municipal retiraron tres cámaras parásito instaladas de manera irregular en distintos puntos de Múzquiz, informó el director de la corporación, licenciado José Ponce Sánchez.

El funcionario precisó que dos de los dispositivos fueron localizados en la colonia 28 de Noviembre, mientras que el tercero se encontraba en la zona centro del Pueblo Mágico.

Indicó que el aseguramiento se realizó como parte del operativo implementado para detectar cámaras instaladas sin autorización en la infraestructura pública.

Detalló que los aparatos estaban colocados en postes propiedad de Telmex y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ante lo cual se actuó de inmediato.

José Ponce Sánchez señaló que estas acciones forman parte de las estrategias para fortalecer la seguridad y evitar el uso de equipos de videovigilancia irregulares.

El Mando Coordinado continuará con los recorridos de inspección en distintos sectores del municipio para detectar y retirar cámaras parásito que sean localizadas.