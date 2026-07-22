Múzquiz: 70% menos violencia contra mujeres

MÚZQUIZ, COAH.- Las acciones de prevención, atención y seguimiento implementadas por las autoridades han contribuido a una disminución del 70 % en el índice de violencia contra las mujeres en el municipio de Múzquiz, de acuerdo con los reportes más recientes.

La directora de la Instancia Municipal de la Mujer, profesora Lucinda Múzquiz, informó que la reducción refleja el impacto de las estrategias aplicadas para atender y prevenir este tipo de casos.

La funcionaria destacó que el trabajo coordinado entre las autoridades competentes ha permitido fortalecer la atención a las féminas y dar seguimiento a las denuncias presentadas.

Precisó que, anteriormente, el Fraccionamiento Las Misiones concentraba la mayor incidencia de casos de violencia contra las mujeres en el municipio.

Añadió que las acciones preventivas continuarán con el objetivo de mantener la tendencia a la baja y reforzar la protección de todas las mujeres y niñas.

La Instancia Municipal de la Mujer reiteró el llamado a la población para denunciar cualquier situación de violencia y solicitar apoyo a las autoridades correspondientes además de apoyarse en los Centros Libres.