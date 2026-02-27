Aumentan las pulgas en Monclova: 200 comerciantes buscan espacios

En Monclova continúan en aumento las nuevas "pulgas", algunas de las cuales concentran hasta 200 comerciantes, principalmente en colonias como el sector 288, 21 de Marzo y Rivera, además de ampliaciones en Campanario y otras zonas de la ciudad.

El director de Ingresos del municipio, Amador Garza, informó que para autorizar la apertura de estos espacios es indispensable contar con el consentimiento de los vecinos del sector.

"Es lo más importante, que los vecinos estén de acuerdo, que firmen como en sus credenciales, y haya una lista de vecinos; hacemos un recorrido casa por casa en las colonias donde se han creado las pulgas. Y de esa manera se ha dado la apertura", explicó el funcionario.

Detalló que las pulgas que se crearon son; en la colonia 288, 21 de Marzo y Rivera, además de adecuaciones y ampliaciones en el Campanario, donde incluso se solicitó mayor número de lugares para comerciantes. Aunque señaló que no cuenta con el número exacto total de vendedores, indicó que tan solo en la colonia 21 de Marzo se acercaron alrededor de 200 personas para solicitar un espacio, cifra similar a la registrada en el sector 288.

Garza precisó que el cobro por uso de suelo es de entre 20 y 30 pesos, recurso que también contempla el compromiso de mantener limpia el área asignada. Subrayó que la intención del municipio es apoyar la economía local mediante la entrega de permisos, siempre y cuando se respete la Ley de Comercio y el reglamento de ambulantes vigente.

"Es una manera de poder ayudar como municipio otorgando estos permisos, siempre y cuando vayan alineados a la ley de comercio que tenemos ahí de ambulantes, que se lleve todo de manera ordenada. Después surgen pleitos, que no te puedo dejar vender, entonces tratamos de que sea en armonía y nos ha ido bien", concluyó.

Con estas nuevas aperturas, las "pulgas" continúan consolidándose como una alternativa económica para cientos de familias monclovenses, bajo un esquema regulado y con el aval vecinal.