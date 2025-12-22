Roberto Carlos Gutiérrez Muñoz advierte sobre riesgos de salud en Navidad

Hasta en un 30 % incrementa la demanda del servicio de Urgencias del Seguro Social durante las fiestas navideñas, lo anterior relacionado con el consumo de bebidas alcohólicas y complicaciones en el estado de salud por el consumo excesivo de alimentos altos en grasa y bebidas embriagantes.

El director de la Unidad de Medicina Familiar, Roberto Carlos Gutiérrez Muñoz, señaló que en esta temporada se registra un aumento en la atención médica, en su mayoría relacionado con accidentes viales por el abuso del alcohol, así como por descompensaciones en personas con padecimientos crónico-degenerativos como diabetes e hipertensión.

"El consumo desmedido de alimentos altos en grasa, la llamada comida chatarra y el abuso de bebidas alcohólicas son el principal motivo por el que en estas fechas se incrementan las atenciones".

Ante este panorama, el director médico llamó a la población a actuar con responsabilidad y moderación, ya que los excesos pueden ocasionar problemas que pongan en riesgo la integridad de las personas, especialmente quienes padecen enfermedades crónicas, a quienes exhortó a no suspender sus tratamientos médicos.

Advirtió que el consumo excesivo de alimentos grasosos, irritantes y con altos niveles de azúcar puede agravar los problemas digestivos y ocasionar complicaciones en el estado de salud que requieran hospitalización. "Siempre será mejor compartir estos momentos en familia, en casa, que pasar las fiestas en una cama de hospital, aunque muchos de los platillos tradicionales son altos en calorías, existen opciones para prepararlos de manera más saludable o acompañarlos con alimentos que sí aporten nutrientes como ensaladas, frutas o bebidas naturales".

Llamó a la población a disfrutar de las fiestas decembrinas con responsabilidad, priorizando la salud y el bienestar familiar.