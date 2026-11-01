Martha Herrera informa sobre incremento en denuncias de delitos sexuales

Las denuncias por posibles delitos sexuales contra menores aumentaron alrededor de un 25 por ciento, con aproximadamente 140 casos contabilizados de enero al mes de junio en la región Centro, de acuerdo con las estadísticas de la PRONNIF.

Martha Herrera Ramírez, subprocuradora de la dependencia, aclaró que el incremento en las cifras en relación con años anteriores no significa que se cometan más agresiones, sino que las víctimas tienen mayor información, identifican conductas que vulneran sus derechos y tienen confianza en sus redes de apoyo para denunciar. "Estamos como un 25 por ciento más arriba, pero ojo, y por eso me gusta recalcarlo, no significa que ahorita pase más, significa que ahorita se denuncia."

Herrera Ramírez señaló que los posibles delitos sexuales comprenden distintas conductas, desde situaciones de acoso hasta agresiones de mayor gravedad, por lo que cada reporte debe ser atendido y valorado. Indicó que PRONNIF trabaja en coordinación con la Fiscalía Especializada en Delitos hacia la Mujer y los Niños para dar seguimiento a los casos, evitar la revictimización de menores y llevar ante la justicia los procedimientos correspondientes.

Destacó que, como resultado de esta colaboración institucional, numerosos procedimientos en los que ha intervenido la Procuraduría han sido judicializados. La subprocuradora advirtió que, estadísticamente, los delitos sexuales contra menores de edad suelen ser cometidos por personas cercanas y de confianza, situación que refuerza la importancia de informar a los menores para que identifiquen y reporten cualquier conducta que atente contra su integridad.

Reiteró que PRONNIF brinda orientación, protección y canalización a servicios de atención psicológica, además de colaborar con las autoridades encargadas de investigar y judicializar estos casos.