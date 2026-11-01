Búsqueda de Audiel Montano: su madre solicita apoyo a la comunidad

La desaparición de Audiel Montano, un adolescente conocido como "Timo", mantiene a su familia en angustia e incertidumbre, luego de que salió de su domicilio el pasado jueves y hasta el momento no ha regresado.

Magda Robles compartió el caso y difundió una fotografía del menor, con la esperanza de que alguien pueda reconocerlo, aportar información sobre su paradero y ayudar a que regrese con sus familiares.

En su publicación, la madre del adolescente pidió la colaboración de la ciudadanía y de las autoridades para intensificar su búsqueda, además de proporcionar un número telefónico para recibir cualquier información que permita localizarlo. "Si alguien lo ha visto, favor de marcarme al teléfono 866 165 06 28, se los agradecería mucho. Salió de casa desde el jueves y no ha regresado. Se llama Audiel Montano y le dicen Timo", expresó en su llamado de ayuda.

La falta de noticias sobre su paradero ha generado preocupación entre sus familiares, quienes mantienen la esperanza de encontrarlo y solicitan que cualquier persona que tenga información la comparta de inmediato. La familia pidió no permanecer indiferente ante la búsqueda y colaborar con cualquier dato que pueda contribuir a dar con el paradero del adolescente.