Vecinos de Estancias de Santa Ana alertan por hundimientos peligrosos

Verdaderas cavernas formadas bajo el pavimento, con aguas negras en su interior y hundimientos de dimensiones considerables, mantienen en alerta a vecinos de Estancias de Santa Ana, quienes temen que se registre un accidente ante el incremento de personas y vehículos que circularán por el sector durante las celebraciones del Día de Muertos.

El problema preocupa aún más porque durante los días 1 y 2 de noviembre aumenta la movilidad en las calles cercanas al panteón Sagrado Corazón de Jesús, debido a la llegada de familias que acuden a visitar y llevar flores a sus seres queridos.

A simple vista se observan los daños en la superficie, pero debajo del pavimento la situación es todavía más alarmante: enormes huecos que se han formado por los hundimientos y que permanecen llenos de aguas negras.

Las dimensiones de estos socavones son tales que, de acuerdo con lo observado en el lugar, en algunos cabe una persona e incluso una llanta completa de automóvil, lo que representa un peligro para quienes transitan por la zona.

Aunque el área permanece acordonada para advertir sobre el riesgo, los vecinos consideran que la medida es insuficiente ante el tamaño de las cavidades y la posibilidad de que algún peatón o automovilista se acerque demasiado o termine cayendo en ellas.

De acuerdo con los habitantes, días antes de las celebraciones solicitaron la intervención de las autoridades para reparar los daños y evitar que el problema representara un peligro durante las visitas al cementerio. Sin embargo, señalan que fue hasta estas fechas cuando acudieron a revisar la situación y que los trabajos realizados terminaron por agravar las condiciones del lugar.

La preocupación se centra ahora en el tránsito que se espera durante los próximos días, pues mientras las familias se preparan para acudir al panteón, las calles de Estancias de Santa Ana mantienen puntos de riesgo que, advierten los vecinos, requieren atención urgente y una reparación de fondo.