Gobierno Federal mantiene gasolina Magna, pero aumenta diésel y Premium

A pesar del acuerdo del Gobierno Federal para mantener el precio de la gasolina Magna por debajo de los 24 pesos por litro, el diésel y la gasolina Premium han registrado incrementos en las últimas semanas, situación que podría reflejarse en el costo en el transporte y con ello en los productos de la canasta básica.

A inicio de esta semana la Presidenta de la República informó que se firmó de nueva cuenta el acuerdo con empresarios gasolineros para mantener el precio de la gasolina por debajo de los 24 pesos en apoyo a la economía. Sin embargo, empresarios gasolineros señalaron que, mientras la gasolina Magna continúa sin registrar un aumento en el precio gracias al acuerdo vigente, otros combustibles sí han tenido ajustes en su precio.

Informó que la gasolina Premium registra un aumento de un peso por litro, mientras que el diésel se ha incrementado cerca de 2.80 pesos, lo que ya se refleja en los precios de venta al público. "Ya tuvimos que aplicar el aumento en los combustibles, ahorita el precio de la gasolina Premium se ubica cerca de los 28 pesos por litro, mientras que el diésel ronda los 28.80 pesos el litro".

El empresario manifestó que el sector respalda la medida para evitar incrementos en la gasolina Magna, ya que es el combustible de mayor consumo entre los automovilistas y representa un beneficio. Sin embargo, advirtió que el aumento en el diésel representa una presión directa para el sector del transporte, particularmente para las unidades de carga pesada que dependen de este combustible para operar, por lo que esto impactará de una manera directa en el costo de la canasta básica.

Mencionó que actualmente existe incertidumbre por el precio de los combustibles ante el conflicto que se mantiene entre Estados Unidos e Israel, pero confían en que no se registe un incremento que afecte a la población.