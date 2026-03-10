Ayuntamiento asegura que no habrá casas en calle de Eva Sámano

Liberan calle donde se proyectaba la construcción de casas del programa Vivienda del Bienestar en la colonia Eva Sámano, luego de que vecinos manifestaran su preocupación ante la posibilidad de que esta fuera invadida por el desarrollo habitacional.

Acciones de la autoridad

El síndico del Ayuntamiento, Leonardo Rodríguez, informó que tras sostener diálogo con los habitantes del sector se revisó el proyecto y se determinó que no habrá construcción sobre la vialidad, ya que esta aparece contemplada como calle dentro de los planos del desarrollo.

Explicó que actualmente no se realiza obra en ese punto, pues el proyecto contempla que la construcción de las viviendas se lleve a cabo por etapas, desde la parte baja hacia la parte alta del terreno.

Rodríguez señaló que uno de los antecedentes que ayudaron a aclarar la situación fue la información proporcionada por el desarrollador de un fraccionamiento colindante, quien cuenta con los planos originales del sector y conoce cuáles son las calles contempladas dentro del trazo urbano.

Indicó que la intención es armonizar el desarrollo del proyecto y atender cualquier situación que pudiera surgir, tomando en cuenta las observaciones de los vecinos que han habitado por años en esa zona.

Asimismo, destacó que cualquier inquietud o comentario de los residentes será considerado por el Ayuntamiento en coordinación con el Infonavit, a fin de evitar conflictos y garantizar que el desarrollo se realice conforme a lo establecido.

El síndico añadió que el terreno donde se proyecta la construcción de alrededor de mil 500 viviendas corresponde a un predio que fue vendido entre particulares, por lo que también se revisó la legalidad del mismo, ya que durante años han existido disputas entre supuestos propietarios del lugar.