Carlos Villarreal impulsa Cabildo Infantil 2026 en Monclova: educación cívica para niños

Como parte del trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para fortalecer la educación cívica desde la niñez, el alcalde Carlos Villarreal presentó la convocatoria del Cabildo Infantil Monclova 2026, iniciativa impulsada a través del DIF Monclova para fomentar el conocimiento de los derechos humanos y los valores cívicos entre estudiantes del municipio.

Podrán participar alumnas y alumnos de quinto y sexto grado de primaria, de escuelas públicas y privadas, tanto de zonas urbanas como rurales. La convocatoria estará abierta del 10 al 26 de marzo y en la primera etapa, las y los participantes deberán presentar un video relacionado con los derechos humanos. Cada escuela seleccionará dos representantes, quienes participarán con estudiantes de su misma zona escolar. La etapa final se realizará del 13 al 17 de abril, cuando los finalistas presentarán sus propuestas ante un jurado integrado por autoridades municipales, educativas y representantes de la sociedad.

El Cabildo Infantil estará integrado por 21 niñas y niños, quienes asumirán de manera simbólica los cargos del Ayuntamiento en una sesión especial programada para el 29 de abril, en el marco del Día del Niño. En esta edición también se contará con la participación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que encabeza José Ángel Rodríguez Canales.

El alcalde Carlos Villarreal destacó que este ejercicio fortalece la participación y la formación cívica de la niñez. "Queremos que nuestras niñas y niños participen, que conozcan sus derechos y que sepan que su voz cuenta en la construcción de la ciudad que queremos. Este tipo de ejercicios fomenta ciudadanos más participativos y comprometidos con su comunidad", señaló.

A través de esta convocatoria, el Gobierno Municipal reiteró su compromiso de seguir promoviendo espacios que fortalezcan la participación de la niñez y el desarrollo de las nuevas generaciones de Monclova. En la rueda de prensa estuvieron presentes Mavi Sosa Rubio, presidenta honoraria del DIF Monclova; Clara Briceño, directora de Educación; Abraham Segundo González, director de Servicios Educativos en la Región Centro; Liz Cavazos, directora de Derechos Humanos; la regidora Nidia Verónica Hernández y la directora del DIF Monclova, Maru Linaje.