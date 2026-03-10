Estudiantes de FCA entregan apoyo a Margarita en Frontera

Estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) realizaron la entrega de un apoyo económico destinado al tratamiento de la pequeña Margarita, recurso que se obtuvo a través de una campaña de reciclaje de PET impulsada dentro de la institución. La iniciativa surgió a petición de la alumna Viviana, quien solicitó que el material recolectado durante el periodo del 16 de enero al 16 de febrero fuera destinado a ayudar a la menor. Tras obtener la autorización de la dirección, la comunidad estudiantil logró reunir 400 kilogramos de PET, equivalentes a 2 mil 800 pesos.

La maestra Antonieta explicó que, por cuestiones de transparencia, el dinero no es manejado por la institución, sino que el reciclador realiza el pago directamente al beneficiario. En este caso, el apoyo fue entregado a la abuela de Margarita, quien agradeció la solidaridad de los estudiantes y de la universidad por sumarse a la causa.

La abuela de la menor informó que Margarita regresó recientemente de Sacramento, California, donde ha recibido atención médica especializada, y que el próximo 5 de junio deberá viajar a Tijuana para continuar con sus revisiones con médicos especialistas. Señaló que el recurso ayudará principalmente a cubrir los gastos de traslado, ya que su hija debe pagar los vuelos para acudir a las consultas médicas.

Actualmente la niña permanece en su domicilio en el municipio de Frontera bajo cuidados especiales mientras continúa su recuperación. Aunque los médicos han destacado su rápida mejoría, aún podría requerir una nueva cirugía para ayudarle a recuperar la movilidad de uno de sus brazos. La familia reiteró que el apoyo de la comunidad sigue siendo fundamental para continuar con el tratamiento.