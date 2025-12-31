Mario Garza Pérez advierte sobre el aumento en precios de la canasta básica

Es necesario que el Gobierno Federal regule el aumento en los precios, sobre todo de los productos de la canasta básica, para evitar un impacto en la economía de las familias con la inflación que se prevé para este año.

A partir del mes de enero se verá reflejado el aumento en productos y servicios, lo que representará una escalada en los precios, que complicará aún más la situación de todos los trabajadores.

Mario Garza Pérez, coordinador local del Frente Cardenista, mencionó que a lo largo del año se registraron aumentos en algunos productos, sobre todo de la canasta básica, que genera un impacto en la población, al disminuir el poder adquisitivo y al comprar cada vez menos con el mismo dinero.

"Seguimos padeciendo de los mismo, sabemos que el Gobierno Federal autorizó un aumento del 13 por ciento en el salario mínimo, pero esto se va a perder con el aumento de la canasta básica, es demasiado lo que han aumentado las cosas de consumo básico", indicó.

Señaló que la región Centro se ha visto muy golpeada en su economía por la situación de Altos Hornos de México, en donde miles de trabajadores padecen por la falta de pagos y la pérdida de empleos en otras empresas, por lo que los aumentos que se esperan para el 2026, representan otro golpe a la economía de las familias.

Ante esta situación dijo que debe de haber una regulación por parte del Gobierno Federal para detener la inflación y evitar que sigan aumentando los productos de consumo básico y no se afecte a la ciudadanía.