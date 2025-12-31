Carlos Villarreal Pérez destaca confianza ciudadana en recaudación predial

Una recaudación histórica de los 100 millones de pesos por concepto de impuesto predial se logró durante el 2025, y con el arranque del 2026 la administración municipal proyecta incrementar aún más esta cifra.

Jesús Lumbreras, director de Catastro, señaló que el año anterior marcó un precedente en la captación del predial, con la recaudación de 100 millones de pesos, resultado que calificó como muy relevante para las finanzas del municipio.

El funcionario atribuyó este logro al trabajo realizado por el alcalde Carlos Villarreal Pérez, así como a la confianza que los ciudadanos han depositado en la actual administración municipal, especialmente durante su primer año de gestión.

Lumbreras destacó que el cumplimiento de los contribuyentes refleja que la ciudadanía ha visto que los recursos que aporta a través de sus impuestos se han traducido en obra pública y en la mejora de los servicios municipales.

Finalmente, indicó que para el 2026 se espera superar la cifra alcanzada en 2025, impulsando una mayor recaudación que permita continuar con proyectos de infraestructura y acciones que beneficien a la población.