Juan Raymundo Ramos destaca alta demanda de pan en Monclova

Las panaderías de la ciudad vivieron uno de sus días más intensos del año al registrar una alta demanda de pan blanco durante las fiestas de cierre de 2025. Entre el 30 de diciembre y el 1 de enero se elaboraron más de 3 mil piezas diarias, impulsadas por familias que buscaron acompañar cenas, reuniones y desayunos tradicionales de Año Nuevo.

Juan Raymundo Ramos Rodríguez, panadero de El Roble, explicó que únicamente en su negocio llegaron a producir hasta 3 mil 600 piezas en un solo día, además de varias centenas de conchas y pan dulce para atender a una clientela que no perdona el pan caliente en estas fechas. "Muchos lo apartan desde días antes, especialmente para las tortas de pierna, el menudo del primero o para el café calientito en la mañana. Es tradición en Monclova", señaló.

El pan blanco fue el más solicitado, aunque las conchas y piezas azucaradas también tuvieron gran salida, sobre todo en los amaneceres fríos. Ramos Rodríguez destacó que el horneado en leña, sello característico de su panadería, continúa atrayendo consumidores no solo locales, sino de municipios como Saltillo y Cuatro Ciénegas. "Nos dicen que el sabor no se compara, y eso nos llena de orgullo. A veces no paramos, la gente se queda viendo cómo sale el pan del horno y termina llevándose más", compartió entre risas.

Pese a que el 1 de enero suele ser día de descanso, algunos establecimientos permanecieron activos para entregar pedidos especiales o atender a quienes dejaron la compra para última hora. El arranque de 2026 en Monclova no solo se celebró con brindis y buenos deseos: olió a pan recién horneado, a café de olla y al primer bocado que reconforta el alma en Año Nuevo.