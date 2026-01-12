Eugenio Williamson advierte sobre aumento en costos de construcción en Coahuila

Aunque por el momento no se refleja un alza en el precio de los materiales de construcción, se prevé que estos vayan al alza y que los costos de las obras puedan incrementarse entre un 5 y un 8 %, tanto en el sector público como privado, lo que terminará impactando al consumidor final.

El empresario constructor Eugenio Williamson indicó que al inicio del año existe una gran incertidumbre en cuanto al comportamiento que se tendrá en los precios y que impactará de manera directa en las obras.

Mencionó que desde hace tiempo no se ha tenido una estabilidad en el precio de materiales, por lo que se prevé que la tendencia continúe al alza. "Apenas va empezando el año, pero la tendencia es que vaya por arriba, ya tiene buen rato que no se estabilizan los precios", comentó.

A pesar de este panorama, el empresario consideró que el año podría resultar más favorable para la industria de la construcción, esto ante la llegada de nuevas empresas y la expansión de otras que ya se encuentran establecidas, lo que permitiría una mayor generación de obra y movimiento económico en la región.

En relación con los principales materiales, como el cemento y el block, recordó que parte del suministro proviene de Nuevo León, donde el impacto del denominado impuesto verde aún no se ha reflejado, pero advirtió que la situación podría modificarse en los próximos meses.

Señaló que se han registrado incrementos en algunos materiales, aunque con variaciones mínimas, mismas que aún no han sido aplicadas en su totalidad en las obras, sin embargo estos ajustes sin lugar a dudas se trasladarán al consumidor final.

El empresario mencionó que además del encarecimiento de los materiales, el aumento al salario mínimo es otro factor que presiona los costos del sector e incidirá directamente en el precio final de la vivienda y de las obras en general.