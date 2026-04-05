Mojarra y ceviche son los más buscados en Cuaresma

En esta temporada de Cuaresma, los productos del mar más solicitados por los consumidores continúan siendo los tradicionales, principalmente la mojarra, que sigue siendo de las más buscadas por las familias, así como el bagre, muy utilizado para la preparación de caldo", señaló Jazmín Valdés, encargada de una tienda de mariscos.

El comerciante explicó que también ha tenido buena aceptación el filete empanizado crudo, ya que resulta práctico para los clientes, quienes únicamente tienen que llevarlo a casa y cocinarlo en el sartén, lo que facilita la preparación de los alimentos.

Asimismo, destacó que con el incremento de las temperaturas, el ceviche ha registrado una alta demanda, ya que muchas personas lo prefieren como una opción fresca durante esta temporada. Incluso señaló que es uno de los productos que más consumen, ya sea preparado en tostadas o en cóctel.

Aunque reconoció que sí hubo un aumento en las ventas en comparación con días normales, aseguró que el repunte ya no es como en años anteriores, pues actualmente enfrentan mayor competencia debido a la presencia de más negocios de venta de pescado y mariscos preparados.