Aún no hay justicia para mi esposo

Castaños; Coah.-Caso por la matanza de perros en Monclova, logra agilidad para detención de presuntos responsables, existe la justicia para los animales y no para los humanos, a comparación con hechos que el proceso dura meses incluso años, para poder dictar una sentencia final.

“Tienen todas las pruebas en sus manos, comprobado y con testigos, y el caso de mi esposo, que en paz descanse, no se ha resuelto”, detalló Ady Rodríguez, viuda de Roberto Misael Morales Nandin y quien perdió la vida el pasado mes de mayo del año 2022 a manos de un ex empleado municipal, a un año de los hechos no se ha dictado sentencia para el imputado.

“Están muy tardíos, existen las pruebas contundentes, los exámenes de balística y del que resultaron positiva por el imputado Josué López Morales, aun así tengo confianza que exista justicia” mencionó.

Cabe recordar que la familia de Ady Rodríguez viuda de Roberto solo espera una fecha para dar inicio al juicio final donde se recodaran los hechos ocurridos hace un año en la colonia California de Castaños y que finalmente el juez declare inocente o culpable a Josué López Morales por el delito de homicidio.