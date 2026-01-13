Alumnos del INSUNTE marchan por la salud mental en Monclova

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, alumnos del INSUNTE realizaron una marcha por calles de la Zona Centro y posteriormente instalaron un módulo de atención en la plaza principal, con el objetivo de brindar orientación y canalización a personas que enfrentan algún trastorno emocional o situación de desánimo.

Mía Lariza Esparza, alumna de la institución, explicó que la actividad se llevó a cabo para conmemorar el 13 de enero, fecha dedicada a visibilizar la depresión y promover la salud mental. Señaló que, ante las bajas temperaturas, surgió la iniciativa de ofrecer un espacio cálido y accesible para la ciudadanía.

"Nosotros hacemos esta actividad para conmemorar el 13 de enero, que es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Los climas han estado fríos, entonces tuvimos la iniciativa de hacer esta actividad y, a cambio de que nos platiquen sus problemas y se acerquen al módulo, nosotros les estaremos entregando pan y café gratis, sin ningún compromiso", expresó.

Detalló que las personas podían acercarse libremente para platicar sobre aquello que los aflige o situaciones que desean sacar de su pecho, con la finalidad de ayudarlos a calmarse y orientarlos de manera básica. Posteriormente, quienes así lo requirieran eran canalizados a instituciones de gobierno como el DIF y otras dependencias de apoyo.

Mía Lariza indicó que esta es la primera vez que los alumnos salen a conmemorar específicamente el Día Mundial de la Depresión, aunque en años anteriores ya habían participado en actividades en la plaza relacionadas con el autismo y la salud mental.

Destacó que la respuesta de la ciudadanía fue positiva, principalmente de personas adultas, quienes sí se acercaron a dialogar. Entre ellos, mencionó a ex trabajadores de AHMSA, quienes compartieron sentimientos de desmotivación y una pérdida de propósito tras la situación que vivieron, así como personas desempleadas que expusieron las dificultades que actualmente enfrentan.

La actividad permitió generar un espacio de escucha y acompañamiento, visibilizando la importancia de atender la salud mental y recordar que existen instituciones y alternativas de apoyo para quienes atraviesan momentos difíciles.