Avances del programa 'Impulsores de Paz' para promover valores en Coahuila

SALTILLO, COAH.- La Presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas, dio a conocer los avances del programa estatal "Impulsores de Paz", una estrategia que continuará fortaleciendo ante los resultados positivos que ha mostrado en los centros educativos del estado.

La funcionaria explicó que este programa trabaja de manera integral con personal docente, delegados sindicales, alumnado y padres de familia, con el objetivo de promover valores como el respeto, la empatía y la tolerancia, y así propiciar ambientes escolares menos violentos y más armónicos. "Lo que buscamos es que esta cultura de paz permee en toda la comunidad educativa, generando beneficios para todos y fomentando relaciones basadas en el respeto", señaló.

Acciones de la autoridad

Liliana Salinas detalló que el programa ya ha sido implementado en todos los planteles del CECyTEC en Coahuila, y actualmente se ha avanzado en la mitad de los CONALEP, además de su aplicación en 15 secundarias, de las cuales cinco cuentan ya con salas de mediación operadas por los propios estudiantes. Indicó que estas acciones han permitido que las y los alumnos aprendan a resolver conflictos mediante el diálogo, evitando que los problemas escalen a situaciones violentas o tengan que ser judicializadas.

"El objetivo es fomentar una escucha activa y una comunicación asertiva para que estas herramientas formen parte de su vida cotidiana y transformen las formas de convivencia violenta", subrayó.

Impacto en la comunidad

Finalmente, reconoció que factores externos como películas y videojuegos influyen en la normalización de la violencia, por lo que reiteró el compromiso del DIF Coahuila de rescatar valores positivos y consolidar una cultura de paz entre niñas, niños y adolescentes en la entidad.