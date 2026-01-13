Aumentan los casos de abuso infantil en Coahuila según María Teresa Araiza Llaguno

ALTILLO, COAH.- La titular de la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia (PRONNIF) en Coahuila, María Teresa Araiza Llaguno, dio a conocer que durante el año 2025 se han registrado alrededor de mil casos de abuso contra menores de edad en la entidad, siendo en su mayoría situaciones ocurridas dentro del entorno familiar o cercano a las víctimas.

La funcionaria informó que, a través de las carpetas de investigación, la PRONNIF ha brindado atención a más de 7 mil niñas, niños y adolescentes por diversas situaciones, entre las que destacan la omisión de cuidados y posibles delitos de carácter sexual, que van desde acoso y acceso a pornografía hasta casos de violación.

Aumento de casos de abuso infantil en Coahuila

Araiza Llaguno señaló que muchos de los imputados enfrentan procesos por abuso sexual infantil, y destacó que el modelo de atención en Coahuila contempla ministerios públicos especializados en niñez, los cuales se encuentran ubicados directamente en las instalaciones de la PRONNIF para garantizar una atención adecuada y sensible.

Detalló que la mayoría de los casos involucran a familiares directos, amigos de la familia, compadres o personas del ámbito cercano, lo que representa un alto riesgo para los menores, quienes en muchos casos son sometidos mediante chantaje, manipulación o abuso de confianza.

"Es fundamental proteger a las niñas y los niños de la indiferencia. No cuidarlos o no detectar a tiempo las señales puede convertirlos en víctimas de cualquier tipo de abuso", subrayó.

Señales de alerta para padres de familia

Asimismo, explicó que los padres de familia pueden identificar señales de alerta como cambios de comportamiento, bajo rendimiento escolar, aislamiento o rechazo a convivir con determinadas personas del núcleo familiar o cercano.

Indicó que en ocho de cada diez casos, las agresiones son cometidas por personas cercanas a los menores, y recordó que tener relaciones sexuales con menores de 15 años constituye el delito de violación, conforme a la ley.

Finalmente, hizo un llamado a la sociedad para mantenerse alerta, denunciar cualquier situación sospechosa y reforzar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el estado.