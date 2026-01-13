Parras de la Fuente recibe a miles de motociclistas: Bendición de Cascos

PARRAS, COAHUILA.- Con el paisaje semidesértico como marco, Parras de la Fuente se declara listo para recibir a miles de motociclistas que arribarán al municipio del 23 al 25 de enero para participar en la vigésima primera edición de la Bendición de Cascos, un encuentro que se ha convertido en referente del motociclismo y el turismo regional.

Autoridades municipales y estatales informaron que se estima la llegada de más de 10 mil visitantes, lo que generará una importante derrama económica para el sector hotelero, restaurantero y comercial del Pueblo Mágico.

El evento ha mostrado un crecimiento constante y cada año atrae a participantes provenientes de distintos estados del país.

Detalles confirmados

Durante la presentación oficial, representantes de turismo destacaron que la Bendición de Cascos no solo reúne a clubes de motociclistas, sino que también promueve la convivencia familiar y proyecta a Parras como un destino que combina tradición, cultura y hospitalidad.

La coordinación entre dependencias estatales, municipales y organizadores ha sido clave para fortalecer la logística y la seguridad del encuentro.

Ceremonia religiosa

El programa contempla rodadas por las principales calles del municipio, exhibición de motocicletas, presentaciones musicales y actividades recreativas. El momento central será la ceremonia religiosa en la que se bendicen los cascos y motocicletas, un acto simbólico que busca desear protección a quienes recorren las carreteras.

Los organizadores señalaron que habrá distintos tipos de registro para los participantes, así como paquetes que incluyen artículos conmemorativos y acceso a espectáculos, con el objetivo de brindar una experiencia completa tanto a motociclistas como a visitantes.