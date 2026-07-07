Mujer denuncia agresión de bolero en la Presidencia Municipal

"La voy a matar, de mí se acuerdan", repetía Aurelio Montañez minutos antes de ser detenido por elementos de Seguridad Pública Municipal, luego de que Estela Morales denunciara haber sido golpeada y amenazada de muerte.

El hombre intentó manipularla frente a los oficiales para que negara la agresión y asegurara que entre ambos no había ocurrido nada.

Antes de la llegada de la policía, Estela simuló dirigirse al baño de la Presidencia Municipal para pedir ayuda a un guardia de seguridad, a quien informó que había sido agredida físicamente y amenazada de muerte. Tras el reporte, los oficiales acudieron al sitio y detuvieron al presunto agresor.

Durante la intervención, uno de los policías solicitó que Aurelio Montañez fuera alejado de la víctima al advertir que este tipo de agresores suelen mostrarse tranquilos y afectuosos, pero son los más peligrosos.

Personas que conocen al bolero señalaron que en otras ocasiones había acudido a trabajar en estado de ebriedad a la Plaza Alonso de León. Afirmaron que anteriormente las agresiones se limitaban a insultos y violencia verbal, pero que en esta ocasión la situación escaló a una agresión física.

Estela Morales informó que presentará la denuncia correspondiente, pues teme por su vida tras las amenazas recibidas. "Mire cómo traigo el brazo morado; me agarró bien feo. Yo no le hice nada. Todos los días llega tomado y así trabaja. De repente empezó a decir que me iba a partir mi madre y que también les iba a pegar a mis hijos", relató.

La mujer aseguró que nunca sostuvo una relación sentimental con Aurelio Montañez y atribuyó la agresión a los celos del hombre. "Le dijeron cosas de mí, tiene celos. Pero por eso nunca me case y no tengo pareja", expresó.

También señaló que el presunto agresor presumía tener una sobrina que es policía y confiaba en que eso impediría que fuera detenido.