Juan José Hernández, joven con tumor, espera biopsia en Clínica 7

El IMSS alarga la agonía de Juan José Hernández, un joven de 26 años que permanece hospitalizado desde hace casi 20 días en la Clínica 7, donde sigue a la espera de que se le realice la biopsia que requiere para definir el tratamiento de un tumor canceroso en el hígado, mientras su estado de salud se deteriora.

Leticia Hernández, tía del paciente, aseguró que la familia vive momentos de angustia e incertidumbre al considerar que el instituto no ha brindado la atención médica que Juan José requiere con urgencia.

Señaló que a pesar de las gestiones que realizó la madre del paciente, el procedimiento continúa sin programarse.

Inicialmente se informó que Juan José sería trasladado a Monterrey para recibir atención especializada, sin embargo, directivos del hospital comunicaron que la biopsia se podría realizar en la Clínica 7, por lo que el traslado fue descartado.

Denunciaron que han transcurrido varios días desde que se canceló el traslado, sin que se le practique el estudio. "Acudimos de manera constante con los médicos y personal administrativo para pedir información y conocer los avances del caso, pero no nos dicen nada, no hay una fecha para hacer el procedimiento".

Indicó que la condición de su sobrino se ha deteriorado durante la hospitalización, por lo que presenta vómitos constantes, no tolera los alimentos y cada día se encuentra más débil.

Comentó que los médicos confirmaron la presencia de un tumor canceroso en el hígado y que incluso podría haberse extendido a otros órganos, por lo que consideran urgente realizar la biopsia para determinar el tratamiento correspondiente.

"La única petición es que reciba la atención médica que necesita, si aquí pueden hacerle la biopsia, que se la hagan; y si requiere ser trasladado a Monterrey, que lo envíen, pero que ya hagan algo", indicó.