Detienen a bolero por agredir a mujer

Un bolero identificado como Aurelio Montañez, alias "El Negro", fue detenido por elementos de Seguridad Pública y puesto a disposición del Ministerio Público, luego de ser señalado por presuntamente agredir física y verbalmente a Estela Morales, también bolera, quien trabaja desde hace cuatro años en la plaza Alonso de León, ubicada detrás de la Presidencia Municipal.

De acuerdo con el reporte, la víctima solicitó ayuda tras ser agredida presuntamente por Montañez, quien, según su versión, se encontraba bajo los influjos del alcohol y otras sustancias. Para evitar que el hombre sospechara que pediría auxilio, la mujer simuló dirigirse al baño de la Presidencia Municipal, donde informó de lo ocurrido a un guardia de seguridad.

El elemento notificó a Seguridad Pública, cuyos oficiales acudieron al sitio, aseguraron al presunto agresor y lo trasladaron a las celdas municipales. Posteriormente fue turnado al Ministerio Público y canalizado al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres de Frontera, donde quedó a disposición de la autoridad correspondiente por un caso de presunta violencia de género.

Estela Morales declaró que no mantiene ninguna relación sentimental con Aurelio Montañez y aseguró que las agresiones verbales por parte del hombre se habían vuelto frecuentes cuando este consumía alcohol. Añadió que, en esta ocasión, la agresión escaló a violencia física y que incluso le hizo escenas de celos.

Por su parte, el detenido manifestó a los policías que ambos eran pareja. Antes de ser trasladado, dejó 100 pesos a la mujer para que comiera y le pidió resguardar algunas herramientas que utiliza en su trabajo como bolero mientras permanecía detenido.

Durante la intervención policial, el hombre alternó momentos de calma con episodios de enojo e intentó convencer a la mujer de reconciliarse para evitar ser llevado a las celdas. Finalmente fue trasladado en una patrulla para continuar con el procedimiento legal.