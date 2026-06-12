Mundial provoca 90% de ausentismo escolar

El partido inaugural entre México y Sudáfrica provocó un ausentismo escolar de hasta el 90 % en diversos planteles de Monclova, principalmente en el nivel secundaria.

El director de Servicios Educativos, Abraham Segundo González, informó que la inasistencia osciló entre el 50 % y el 90 %, siendo las secundarias donde se registró el mayor impacto. 'Era un tema que ya veíamos venir, sobre todo por el horario del partido, que se jugó a la 1 del mediodía', explicó.

A pesar del ausentismo, el funcionario destacó que el ambiente fue positivo entre la comunidad estudiantil, luego del triunfo de la Selección Mexicana, lo que generó entusiasmo e identidad entre alumnos y familias.

Señaló que los próximos encuentros del representativo nacional se jugarán en horario vespertino, alrededor de las 7 de la tarde, por lo que ya no se prevé una afectación significativa en las clases, especialmente en el turno matutino.

No obstante, indicó que hasta el momento no hay instrucciones oficiales sobre ajustes en los horarios escolares, aunque no se descarta la posibilidad de aplicar salidas anticipadas. 'Podría considerarse que los alumnos salgan una o dos horas antes, pero dependerá de las indicaciones que se emitan', puntualizó.

Finalmente, destacó que la jornada escolar transcurrió con tranquilidad en la mayoría de los planteles, tanto públicos como privados, donde incluso algunos estudiantes celebraron el resultado del encuentro. 'El ambiente fue de entusiasmo; ganó México y eso también se refleja en nuestras escuelas. Viva México y viva Coahuila', concluyó.