Accidente en Sabinas: camioneta impacta camión de DM Control

SABINAS, COAH.- Un accidente vial se registró en la colonia Reynera de esta ciudad, donde cuerpos de emergencia brindaron apoyo en el choque por alcance que involucró a una camioneta Dodge Ram, color blanco, y un camión de transporte de personal de la empresa DM Control.

El percance ocurrió cuando el camión se disponía a salir del parque industrial y fue impactado en la parte trasera por la camioneta. Como resultado, varias personas resultaron lesionadas, entre ellas dos mujeres en estado de gestación.

Las víctimas recibieron atención prehospitalaria en el lugar y posteriormente fueron trasladadas al hospital más cercano para su valoración médica.

El resto de los pasajeros tanto del autobús como de la camioneta decidieron acudir por sus propios medios a diferentes nosocomios al presentar solamente golpes contusos.

Autoridades confirmaron que el choque generó movilización inmediata de paramédicos y cuerpos de seguridad, quienes realizaron las maniobras necesarias para atender a los afectados y liberar la circulación en la zona.

El incidente puso de relieve la importancia de extremar precauciones en las inmediaciones del parque industrial, donde el flujo constante de vehículos pesados incrementa el riesgo de percances.