Protección Civil actúa rápido y evita tragedia en Sabinas

Socorristas de Protección Civil y Bomberos atendieron el reporte de un intento de suicidio ocurrido en la avenida Cuauhtémoc #106, esquina con Nogalar, en la colonia San Antonio. El hecho generó la movilización inmediata de cuerpos de emergencia.

En el lugar fue localizado Isidro Tadeo "N", de 27 años de edad, quien intentó quitarse la vida utilizando un alambre recocido que se enredó en su cuello. La rápida intervención de sus familiares y de los socorristas permitió descolgarlo a tiempo y evitar un desenlace fatal.

Tras el rescate, al individuo se le brindaron las primeras atenciones en el sitio, donde se constató que presentaba laceraciones en el cuello provocadas por el alambre. Posteriormente, fue trasladado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Sabinas para su valoración médica.

Las autoridades destacaron la importancia de la reacción inmediata que resultó determinante para preservar la vida del joven. El caso fue atendido bajo protocolos de emergencia y canalizado a los servicios médicos correspondientes.

Este incidente generó alerta en la comunidad y puso de relieve la necesidad de fortalecer acciones de prevención y atención en salud mental, así como el acompañamiento oportuno a personas en situación de crisis.