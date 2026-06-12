Error en IMSS da de baja a pacientes con cáncer

Derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), particularmente pacientes oncológicos, denunciaron haber sido dados de baja del sistema debido a presuntos errores técnicos, situación que ha derivado en la cancelación de citas, interrupción de tratamientos y la necesidad de costear estudios médicos en clínicas privadas con costos de hasta 9 mil pesos.

Perla Espinoza, paciente del IMSS, relató que durante las últimas semanas enfrentó problemas con su afiliación, lo que le impidió acceder a consultas y estudios necesarios para su seguimiento médico. "Quedé atrapada en un número de afiliación. Me daban afiliaciones manuales que no me servían y, al acudir a consulta, aparecía como dada de baja por un error técnico", explicó.

Debido a esta situación, Espinoza no pudo realizarse estudios programados desde marzo, lo que retrasó su atención oncológica. Incluso, médicos del propio instituto le recomendaron registrarse con el nombre de su esposo para poder continuar con su tratamiento. La derechohabiente también señaló irregularidades en la atención médica, como restricciones para realizar estudios, fallas en equipos como el tomógrafo (TAC) y la negativa de realizar procedimientos por problemas administrativos.

"Fuimos varias pacientes a realizarnos estudios fuera del hospital, como corresponde cuando el equipo no funciona, pero a mí no me lo hicieron por la falta de vigencia en el sistema", detalló. Además, denunció constantes cancelaciones de cirugías a otros pacientes, así como actitudes negligentes por parte del personal médico. Según su testimonio, hay casos en los que especialistas se niegan a atender consultas bajo argumentos como fallas en la infraestructura.

Espinoza aseguró que esta problemática no es aislada y que son numerosos los pacientes oncológicos afectados por la falta de atención, el desabasto de medicamentos y fallas administrativas. "Hay muchos casos de pacientes a quienes no les llega el tratamiento o no los consultan. Incluso hay quienes buscan conseguir medicamentos por fuera", indicó. También hizo un llamado a las autoridades para investigar presuntas irregularidades, incluido el posible robo y venta de medicamentos destinados a pacientes con cáncer.

Finalmente, destacó el impacto económico que enfrentan los derechohabientes al verse obligados a recurrir a servicios privados. "Un estudio puede costar entre 6 mil y hasta 9 mil pesos o más, lo cual es muy difícil de cubrir", señaló. Ante esta situación, la paciente exhortó a los derechohabientes a exigir atención digna y oportuna. "No debemos venir a mendigar atención. Como derechohabientes, tenemos derecho a que nos atiendan con dignidad", concluyó.