Feria del Aprendizaje en La Cuchilla: un espacio para la educación ambiental

EJIDO LA CUCHILLA (MPIO. DE MÚZQUIZ).- En las instalaciones de la primaria Benito Juárez García del ejido La Cuchilla se realizó la Feria del Aprendizaje con la temática Geo Parque Múzquiz.

El evento contó con la presencia de la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez y autoridades educativas de primarias federalizadas a cargo de la Jefa de Sector, Profesora, Perla Azucena Flores Chacón quienes respaldaron las actividades académicas y culturales del plantel.

El director de la institución, profesor Juan Luis Garza, destacó la conclusión satisfactoria del proyecto "Aprendo Lectura", impulsado por la Secretaría de Educación.

Señaló que se evaluaron los principales avances en lectura y escritura de los alumnos, como parte de un esfuerzo integral para fortalecer competencias básicas.

Garza recordó que desde 2024 la escuela trabaja con el comité de Geo Educación, año en que recibieron la visita de evaluadores del Geoparque provenientes de Uruguay y Brasil, representantes de la UNESCO.

En aquella ocasión se reconoció el trabajo del plantel en la promoción de los Geoparques, lo que motivó a retomar la actividad como cierre de proyecto.

El director subrayó que la comunidad escolar se prepara para una nueva visita de evaluación, donde se presentarán los resultados más recientes del proyecto Geo Parque.

La feria, dijo, fue un espacio para mostrar avances y reafirmar el compromiso con la educación ambiental y cultural.

En esta edición participaron 159 alumnos junto con sus maestros y maestras, además del apoyo de padres de familia, quienes se sumaron a las actividades como parte de un esfuerzo colectivo para fortalecer la formación integral de los estudiantes.