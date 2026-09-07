Frontera: Gabriela Medrano destaca la importancia de la comunicación familiar

Las autolesiones entre niños y adolescentes pueden ser una manifestación de un dolor emocional que no saben cómo expresar, por lo que padres y familiares deben aprender a identificar cambios de conducta y mantener una comunicación abierta, así lo advirtió la psicóloga clínica del Módulo de Adolescentes de la Secretaría de Salud.

Luego del fallecimiento de Alexander, el joven de 11 años del municipio de Frontera, la especialista Gabriela Medrano explicó que en muchas ocasiones un menor que se autolesiona no busca provocarse daño, sino sustituir un dolor interno que siente fuera de su control por uno físico que sí puede identificar y controlar.

"Busca acabar con el dolor interno y sustituye un dolor de algún corte, como por ejemplo en el caso del cutting, sustituye ese dolor por el otro", explicó.

Ante esto, mencionó que la comunicación familiar es una de las principales herramientas para detectar a tiempo problemas emocionales en niños y adolescentes; sin embargo, se tiene que hacer de manera efectiva. Señaló que preguntas como "¿cómo estás?", "¿qué hiciste?" o "¿tienes tarea?" pueden convertirse en un interrogatorio si no existe un diálogo que permita al menor expresar realmente lo que vive.

Por ello, recomendó a los padres generar conversaciones en las que sus hijos puedan hablar de sus preocupaciones y encontrar respaldo. "¿En qué te puedo ayudar? ¿Hay algo en lo que yo te pueda ayudar?", planteó como una forma de abrir el diálogo.

La psicóloga advirtió que los problemas de salud mental no deben minimizarse ni atribuirse simplemente a la edad, en donde dijo que la depresión en un niño puede manifestarse de manera distinta a la de un adulto. Irritabilidad, enojo, desesperación, cambios en los hábitos alimenticios o sueño, aislamiento pueden ser señales de alerta cuando representan una modificación respecto a la conducta habitual del menor.

"Tenemos que saber qué está pasando, porque hay un cambio de conducta que está visible y nosotros debemos de investigar más y no nada más decir: son cosas de la adolescencia", afirmó.

Llamó a los padres a hablar de manera directa sobre el suicidio cuando existan señales de riesgo, sin temor a preguntar a los menores si han tenido pensamientos relacionados con quitarse la vida. La especialista agregó que los padres deben supervisar el acceso de niños y adolescentes a internet, revisar las búsquedas que realizan y utilizar controles parentales para establecer límites sobre el contenido y el tiempo que permanecen frente a las pantallas.