Escuela Normal de Monclova acepta a 75 estudiantes tras alta demanda

La Escuela Normal de Monclova registró una alta demanda para el nuevo ciclo escolar, con entre 600 y 700 aspirantes, de los cuales únicamente 75 fueron aceptados para cursar las licenciaturas en Enseñanza del Idioma Inglés y Educación Primaria.

Gabriela Cruz Liñán, directora de la institución, explicó que el número de lugares disponibles está determinado por el puntaje obtenido en el examen de Ceneval y por la infraestructura con la que cuenta el plantel. "Siempre es una estadística muy elevada de aspirantes. Tuvimos alrededor de 600 a 700 aspirantes", señaló.

La directora detalló que fueron aceptados dos grupos de la Licenciatura en Educación Primaria y uno de la Licenciatura en Enseñanza del Idioma Inglés, para un total de 75 nuevos estudiantes. Explicó que el número de alumnos admitidos representa aproximadamente 10 % del total de aspirantes.

Además del resultado del examen, señaló que se realiza un análisis para determinar cuántos estudiantes puede recibir la institución de acuerdo con su capacidad e infraestructura. Cruz Liñán indicó que, de acuerdo con los criterios de Ceneval, los aspirantes deben obtener al menos 970 puntos para acreditar el examen y ser considerados para el ingreso. Sin embargo, explicó que existen estudiantes que alcanzan puntuaciones de 2 mil o 3 mil puntos, por lo que la selección se realiza tomando en cuenta los resultados obtenidos por todos los aspirantes. "En función a ese puntaje, pues se va haciendo la delimitación de quiénes sí fueron aceptados y quiénes no", explicó.

La directora aclaró que la Escuela Normal no tiene acceso al contenido del examen, debido a que Ceneval es la institución encargada de su aplicación y supervisión. Indicó que personal de Ceneval monitorea el proceso y que los estudiantes abren los exámenes el mismo día de su aplicación.

La directora destacó que la Escuela Normal continúa siendo una opción con alta demanda para quienes buscan estudiar una carrera relacionada con la educación. Señaló que uno de los factores que influye en esta demanda son las características del proceso de Usicamm para obtener una plaza docente, debido a que se da prioridad a los alumnos normalistas.

Las licenciaturas que ofrece la institución tienen una duración de cuatro años. Los estudiantes provienen de distintos municipios de la Región Centro y de otras zonas de Coahuila, entre ellos Múzquiz, municipios de la Región Carbonífera, Cuatro Ciénegas, San Buenaventura, Nadadores, Monclova, Frontera y Castaños.

¿Qué hacen los aspirantes que no ingresan?

Cruz Liñán señaló que algunos jóvenes que no logran ingresar en el primer intento deciden prepararse y presentar nuevamente el examen. Como ejemplo, recordó que el año pasado una alumna presentó el examen en tres ocasiones hasta conseguir su ingreso. Este año ocurrió un caso similar con otra estudiante, quien realizó el proceso en dos ocasiones y finalmente logró ser aceptada. Actualmente, la Escuela Normal cuenta con 432 estudiantes distribuidos en sus tres licenciaturas.