Monclova recibe capacitación nacional de tiro con arco

Monclova es sede de una capacitación nacional dirigida a 80 entrenadores de tiro con arco, provenientes de los 32 estados del país, con el objetivo de estandarizar conocimientos y fortalecer la formación de nuevos atletas mexicanos.

El alcalde Carlos Villarreal y Gabriel Ramos, presidente de World Archery México, encabezaron el arranque del curso, el cual se realiza en conjunto con el Instituto del Deporte de Coahuila y la Federación, y se desarrollará desde este lunes hasta el jueves a las 12:00 horas.

Uno de los objetivos es que los participantes se conviertan en entrenadores nivel uno y puedan llevar los conocimientos adquiridos a sus municipios y estados para impulsar el desarrollo de más atletas. Esta capacitación forma parte de un proyecto que comenzó hace aproximadamente dos años con el evento Dafne Quintero, seguido por el desarrollo de infraestructura deportiva y la creación de la Escuela Sebastián García en Monclova.

Gabriel Ramos destacó que estas acciones buscan generar una cadena de formación que permita a niños y jóvenes interesados en el tiro con arco contar con espacios adecuados y entrenadores capacitados. Agregó que este fin de semana se realizará en Saltillo la final de la Copa del Mundo, evento que, consideró, puede despertar el interés de más niños y niñas por practicar esta disciplina.

En ese sentido, señaló que Monclova ya cuenta con una respuesta para quienes busquen dónde practicar tiro con arco: la Escuela Sebastián García, donde también habrá entrenadores con capacitación especializada. Sobre los gastos de la capacitación, Ramos explicó que los estados cubren el transporte de sus representantes, mientras que algunos entrenadores pagan su propio traslado. El Municipio de Monclova, junto con World Archery México, cubre el hospedaje, los gastos de los ponentes y los desayunos de los participantes.

Ramos adelantó que la capacitación no será un evento único y que se prevé realizar más cursos en el futuro. Indicó que el jueves se anunciarán detalles del próximo evento Dafne Quintero, con el compromiso de regresar a Monclova y hacer crecer anualmente este proyecto internacional, además de contemplar un programa de capacitación vinculado con el evento.

Finalmente, destacó la relevancia que ha adquirido el tiro con arco en Monclova y Coahuila, al señalar que dos de los 32 arqueros que participarán en la final de la Copa del Mundo son monclovenses.