Escuela de Invidentes promueve autonomía en personas con discapacidad visual

En pleno 2026, hay familias que mantienen en casa a hijos con discapacidad visual sin brindarles acceso a educación especializada, lo que limita su desarrollo personal y autonomía.

Así lo señaló Mateo Cristian Ramírez, instructor de la Escuela de Invidentes, institución con 24 años de funcionamiento que actualmente atiende a 12 alumnos y ha logrado formar a personas que hoy se desempeñan como profesionistas.

El instructor explicó que uno de los principales retos es el desconocimiento de las familias sobre la existencia de este tipo de espacios educativos, así como la creencia de que una persona con discapacidad visual no puede desarrollarse plenamente. "Queremos hacer la invitación a las familias para que no escondan a sus hijos, al contrario, que los lleven a la escuela. Muchas veces creen que por tener una discapacidad no pueden hacer nada en su vida, pero si reciben instrucción a tiempo, pueden salir adelante", expresó.

Detalló que en la escuela los alumnos aprenden desde actividades básicas de la vida diaria hasta la elaboración de productos, lo que les permite adquirir habilidades para ser independientes y autosuficientes.

Ramírez advirtió que, en muchos casos, los padres optan por sobreproteger a sus hijos, manteniéndolos en casa con la idea de evitarles riesgos. Sin embargo, esta decisión puede afectar su futuro. "Prefieren tenerlos ahí, cuidarlos, darles todo, pero no piensan que algún día ellos van a faltar. Entonces, ¿qué va a hacer esa persona? Por eso es importante que reciban instrucción para que sean autónomos", subrayó.

Indicó que la institución también recibe a personas que pierden la vista en la edad adulta, ya sea por enfermedades como diabetes, glaucoma, desprendimiento de retina o incluso accidentes, quienes igualmente pueden aprender a adaptarse a su nueva condición.

Finalmente, destacó la importancia de que desde temprana edad se estimulen los sentidos en los niños con discapacidad visual, ya que esto facilita su aprendizaje y desarrollo integral, reiterando el llamado a las familias a acercarse a la Escuela de Invidentes y brindarles una oportunidad de vida independiente a sus hijos.