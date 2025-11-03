Autoridades realizan operativo de inspección en transporte público

Con el objetivo de reforzar la seguridad y regularidad en el transporte público, autoridades municipales y estatales llevaron a cabo la tarde del lunes un operativo conjunto de inspección sobre la Avenida Puerta Cuatro, a unos metros del Bulevar Pape, una de las principales vías de la ciudad.

Durante la intervención, inspectores de Transporte Municipal y del Estado realizaron revisiones aleatorias a taxis, vehículos de plataformas digitales, camiones materialistas y unidades de transporte escolar, verificando que cada uno contara con los permisos, seguros y documentación vigentes para su operación.

Uno de los inspectores presentes explicó que la medida busca garantizar que las unidades circulen dentro del marco legal y con las condiciones de seguridad que exige la normativa.

"No se trata de molestar, sino de asegurar que todos cumplamos con la ley y que los usuarios viajen seguros", señaló de manera extraoficial.

El operativo se extendió durante varias horas y permitió detectar irregularidades en algunos vehículos, principalmente por falta de documentación actualizada y permisos vencidos. Las autoridades advirtieron que continuarán con este tipo de revisiones de forma periódica, con el fin de sacar de circulación unidades que operen en la informalidad o representen un riesgo para los pasajeros.

Con este despliegue, Transporte Municipal y Estatal enviaron un mensaje claro al sector: las verificaciones continuarán y la aplicación de la ley será pareja para todos los prestadores del servicio.