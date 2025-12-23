Carlos Villarreal Pérez supervisa construcción del nuevo edificio de Pensiones

El alcalde Carlos Villarreal Pérez, acompañado de funcionarios municipales, supervisó el avance de la construcción del nuevo edificio de la Dirección de Pensiones, ubicado sobre la calle Ignacio Zaragoza, en la Zona Centro del municipio.

La obra presenta un avance del 90 por ciento, por lo que se prevé que sea inaugurada a principios del próximo año, una vez concluidos los últimos detalles.

En días recientes se ha informado que este proyecto responde a una petición directa de los trabajadores sindicalizados, quienes han manifestado su satisfacción al contar con instalaciones dignas para la atención de compañeros jubilados y pensionados.

Alberto Medina, secretario del Ayuntamiento, señaló que se ha planteado la colocación de una placa conmemorativa que deje constancia de que durante esta administración se tomó en cuenta a quienes dedicaron años de servicio al municipio.

El nuevo edificio contará con infraestructura accesible, como rampas y baños adecuados, considerando las necesidades de las personas adultas mayores.

Asimismo, dispondrá de un área médica y una ambulancia para atender cualquier eventualidad o realizar traslados cuando sea necesario.

La finalidad de esta obra es brindar un trato digno a los jubilados y pensionados del municipio, como reconocimiento al trabajo y compromiso que desempeñaron durante muchos años al servicio de la administración pública.