IEPS 2026 no afectará el precio de la gasolina en el inicio del año

A pesar del incremento anual del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y su impacto directo en el costo de los combustibles, empresarios gasolineros confían en que no se reflejen aumentos en el precio final al consumidor durante el arranque de 2026, gracias al acuerdo que mantienen con la Presidenta de la República para topar el precio de la gasolina.

Representantes del sector señalaron que, aunque a partir del 1 de enero entra en vigor la actualización del IEPS, el precio del combustible ya se encuentra regulado, por lo que no prevén incrementos adicionales en las estaciones de servicio.

"Yo pienso que no debe haber incremento, no creo que se vaya a reflejar, sabemos que al primero de enero incrementa el IEPS, pero el precio de la gasolina está regulado, por lo que no creemos que aumente".

Se indicó que actualmente el precio de referencia se mantiene en 23.99 pesos por litro, como parte del compromiso establecido entre el sector y el Gobierno Federal para evitar que el costo del combustible rebase los 24 pesos.

Este acuerdo busca proteger la economía de los consumidores, al tiempo que permite a los empresarios contar con condiciones accesibles para continuar operando.

"La economía del país no está para más incrementos, por eso se mantiene el compromiso de no rebasar ese precio", afirmó.

Debido a esto mencionó que no esperan un ajuste al alza al iniciar el 2026, a pesar de la actualización fiscal.