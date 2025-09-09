Avanza al 80% el Plan de Inversión Prendamos Monclova en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que las obras del Plan de Inversión "Prendamos Monclova" han arrancado al 80 por ciento, mientras que el 70 por ciento de los proyectos restantes se encuentran en proceso de culminación.

El edil subrayó que la planeación del programa se ha realizado bajo criterios de orden, transparencia y eficiencia, para garantizar el uso responsable de los recursos.

"De manera inicial se anunció una inversión de 305 millones de pesos, pero al momento de presentarlo a Cabildo ya llevábamos programados más de 420 millones. Gracias a gestiones adicionales y al apoyo del Gobernador, podemos hablar de más de 550 millones de pesos que podrían llegar hasta los 600 millones para el cierre del año", señaló Villarreal.

El munícipe destacó además que programas federales como Pro Agua y el REPUVE han fortalecido la infraestructura de agua, drenaje y seguridad, sumándose de manera complementaria a los proyectos municipales y estatales.

"Seguimos tocando puertas y gestionando recursos para que la inversión no se detenga y podamos arrancar el 2026 con todo", puntualizó.