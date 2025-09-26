Potenciales inversionistas visitan AHMSA en proceso de venta

Con el avance en el proceso de venta de Altos Hornos de México y la visita de potenciales inversionistas, acreedores de la siderúrgica expresaron mayor confianza en que se llegue a un acuerdo este mismo año.

Humberto Prado, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en la región, externó que el panorama luce más firme que en las anteriores ocasiones, en las que se anunció la llegada de inversionistas, al ver que se cuenta con las bases legales y existe un proceso para la compra.

Mencionó que a pesar de que pudiera haber desconfianza, existe mayor certeza de que se concrete la venta, ante la participación del gobierno federal, el estado y todos aquellos que están interviniendo para lograr la solución al conflicto.

Reconoció que el proceso no es inmediato, ya que se requiere tiempo para llevar a cabo un análisis de las condiciones, revisar las cláusulas, condiciones, así como la negociación, pero confía en que antes de concluir el año se tengan buenas noticias.

Señaló que al igual que ha manifestado el estado de apoyar para que se llegue a un acuerdo, es necesario que el Gobierno Federal también otorgue algunos estímulos, en donde dijo que se han puesto algunos temas sobre la mesa, para descontar algunos de los pasivos con los que cuenta la empresa para hacer más atractivo el paquete para los inversionistas.

"Tienen que ceder un poco las autoridades para que esto llegue a buen fin, aquí la idea es recuperar empleos, que la gente se ponga a trabajar y que haya flujo. Es mucho sufrimiento ya para trabajadores y proveedores", añadió.

Aunque consideró difícil que los acreedores recuperen lo que se les adeuda, confió en que con la reactivación se les abra la puerta para participar en los trabajos de la empresa.

"Vemos muy difícil que alcance para el pago, pero buscamos la posibilidad de decir: no me pagaron, pero dame trabajo. A final de cuentas nos va a ir bien, no como queríamos, pero lo importante es que AHMSA se ponga en marcha", dijo.