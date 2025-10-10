Monclova se beneficia del Plan de Inversión Prendamos Monclova

El alcalde Carlos Villarreal Pérez entregó y puso en marcha nuevas obras que forman parte del Plan de Inversión "Prendamos Monclova", con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

La primera actividad del día se llevó a cabo en la colonia Guadalupe, donde el alcalde inauguró la rehabilitación de la rotonda de la Plaza de los Ingleses, una obra con una inversión superior a los 3.3 millones de pesos, que mejora la imagen urbana y los espacios públicos de convivencia para las familias del sector.

Posteriormente, Villarreal Pérez se trasladó a la colonia Óscar Flores Tapia, donde arrancó dos importantes obras de infraestructura básica que fortalecerán los servicios de agua y drenaje en beneficio de decenas de hogares.

En la calle Viesca, entre San Pedro y Mineros, dio inicio la obra de agua potable, con una inversión de $405,063.91 pesos; mientras que, en la misma vialidad, entre San Lorenzo y San Pedro, comenzó la obra de drenaje, con una inversión de $540,764.36 pesos.

El alcalde destacó que estas acciones son parte del compromiso de su administración por mejorar la calidad de vida de los monclovenses, trabajando siempre en coordinación con el Gobierno del Estado.

"Seguimos fortaleciendo el Plan de Inversión Prendamos Monclova, impulsando obras que benefician a las familias de todos los sectores de nuestra ciudad. Gracias al trabajo en equipo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, seguimos avanzando en la transformación de Monclova", expresó Villarreal Pérez.

Vecinos de ambas colonias agradecieron la realización de las obras, señalando que representan un avance significativo en servicios públicos e infraestructura urbana, lo que se traduce en mayor bienestar para sus familias.