Alcalde y Gobernador Inician Proyecto de Pavimentación en Coahuila

Gracias al programa de Obras Sociales que impulsa el Gobernador Manolo Jiménez Salinas mediante la estrategia Mejora Coahuila, el alcalde Carlos Villarreal Pérez dio el arranque oficial a la pavimentación de la calle Prolongación Lázaro Cárdenas, en el tramo comprendido entre Juan de la Barrera y Río Coatzacoalcos, en la Colonia Barrera.

La obra representa una inversión superior a 1.2 millones de pesos y contempla la pavimentación de 200 metros lineales, lo que se traducirá en una mejor movilidad y en la mejora directa de la calidad de vida de las familias de este sector.

El regidor de Obras Públicas, Roberto Plata, detalló que los trabajos consisten en la aplicación de mil 382 metros cuadrados de pavimentación asfáltica, 210 metros cúbicos de base hidráulica, 3 mil 450 litros de emulsión asfáltica, 69 metros cúbicos de carpeta asfáltica en caliente, 395 metros lineales de concreto hidráulico, además de la aplicación de pintura en vialidades. Con estas acciones, añadió, se beneficiará de manera directa a más de 100 habitantes de la zona.

En representación de los vecinos, don "Chon" Pérez agradeció la obra, señalando que desde hace muchos años las familias habían solicitado la pavimentación de esta calle.

Durante el arranque, el alcalde adelantó que las prioridades para el 2026 se centrarán en obras de drenaje, pavimentación y agua potable en sectores como Oscar Flores Tapia, Córdova y El Roble.

Agregó que cada colonia tiene retos distintos y la administración trabaja de manera sectorizada para atenderlos, como ya ocurrió en Lomas de San Miguel, donde se introdujo drenaje y se realizaron pavimentaciones.

"Se trata de ajustar la calidad de vida de manera generalizada, atender cada sector y sumar esfuerzos para que esas áreas de oportunidad se conviertan en realidades", destacó Villarreal Pérez.

Finalmente destacó que se espera cerrar el 2025 entre más de 550 a 600 millones de pesos en una inversión histórica ejecutada a través del Plan de Inversión Prendamos Monclova.