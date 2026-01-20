Eugenio Williamson confía en que subasta de AHMSA se complete sin obstáculos

Empresarios de la región Centro señalaron que el proceso de venta de AHMSA comienza a tener mayor claridad, y confían en que se desarrolle de acuerdo a los tiempos establecidos y genere un impacto positivo en la economía regional, donde esperan que no haya más obstáculos en el proceso.

El empresario constructor Eugenio Williamson Yribarren señaló que el sector productivo observa importantes avances tras la autorización de la subasta, lo que permite visualizar una posible solución al conflicto. "Lo vemos muy positivo y tenemos fe en que no surja ningún obstáculo y se concluya el tema de manera satisfactoria. Sabemos que es un tema muy complejo, pero esperamos y confiamos en que seguirá su curso y culminará como lo propusieron el síndico y la jueza el próximo 2 de marzo".

Indicó que una de las principales preocupaciones del sector empresarial es que el proceso no vuelva a retrasarse, al recordar que desde el inicio del actual Gobierno Federal hubo el compromiso de destrabar la situación de AHMSA. El empresario reiteró que el avance del proceso debe traducirse en justicia laboral y en la reactivación económica de la región Centro, por lo que pidió que se agilicen las etapas restantes de la subasta.

"Ojalá que este proceso se lleve con rapidez y se les pueda pagar a los trabajadores lo antes posible, sabemos que hay procedimientos que se tienen que cumplir, pero esperamos que se hagan cuanto antes".

Sobre el panorama actual, consideró que se empieza a percibir una salida, aunque advirtió que la certidumbre total llegará una vez que concluya la subasta. "Sí se empieza a ver la luz al final del túnel, pero queremos esperar a que llegue el 2 de marzo y el proceso culmine para tener esa certeza", afirmó.