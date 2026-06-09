Avanza proceso de subasta de AHMSA en Monclova

El proceso de venta de Altos Hornos de México (AHMSA) registró un nuevo avance luego de que el Síndico Víctor Manuel Aguilera presentó ante la autoridad judicial la información y correcciones que habían sido requeridas para autorizar la subasta de los activos de la siderúrgica.

Así lo informó el secretario general del Sindicato Nacional Democrático, Ismael Leija Escalante, quien señaló que, de acuerdo con la información que ha recibido, los requisitos solicitados por la jueza ya fueron subsanados dentro de los plazos establecidos, por lo que ahora se espera que en breve se dé a conocer la fecha para la realización de la subasta. "Hasta donde yo tengo información, así es, inclusive ya esos tres requisitos que había estado pidiendo la juez para darle seguimiento al proceso de la subasta o de la venta de Altos Hornos ya están subsanados, ojalá y en esta semana ya se den fechas para esa subasta", declaró.

El dirigente sindical sostuvo que entre los trabajadores prevalece la exigencia de que el proceso deje de estar rodeado de anuncios y promesas para convertirse en acciones concretas que permitan la reactivación de la empresa y el pago de los adeudos laborales pendientes. "Ya no queremos más promesas, queremos que algo ya sea real, queremos la reactivación de la empresa y queremos los pagos que están pendientes de los trabajadores".

Respecto a los procedimientos judiciales relacionados con la extracción de equipos y las computadoras de las instalaciones de la acerera, Leija Escalante reiteró su rechazo a que se retiren bienes mientras no exista una solución para los obreros afectados por la crisis de la empresa. Afirmó que no existe justificación para sacar equipos que han permanecido durante más de tres años dentro de las instalaciones, cuando miles de trabajadores siguen esperando el pago de salarios y prestaciones adeudadas.