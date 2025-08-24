Comunidad se une para ayudar a Don Jesús en Monclova

Con más de un siglo de vida, Don Jesús Martínez Villarreal ha sido testigo del crecimiento de esta región. Nació en julio de 1917, en San Pedro, Coahuila, y recuerda con orgullo que fue de los primeros en llegar a Monclova. "Yo venía con los camioneros, tenía unos camiones... Siempre fui chofer de Pemex y nunca tuve un accidente. Siempre fui un buen chofer", relata con la voz firme a pesar de sus años.

Su historia conmovió a la comunidad luego de que se diera a conocer que vivía en condiciones insalubres en la colonia Hipódromo. Elementos de la Policía Municipal y Estatal, socorristas del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), cadetes y voluntarios, realizaron recientemente una intensa jornada de limpieza en su vivienda. Durante más de dos horas retiraron basura, ropa acumulada y objetos que lo rodeaban, dejándole un espacio más digno.

Hoy, tras la ayuda recibida, Don Jesús pide nuevamente el apoyo de la comunidad, pero esta vez para mejorar su día a día. Con humildad, comparte que lo que más necesita es una mesita para poder comer, pues actualmente lo hace de pie o en un rincón improvisado. También le sería de gran ayuda un abanico, algún mueble sencillo y ropa o calzado, ya que únicamente cuenta con un colchón.

"Yo limpiaba un pedazo y ahí me bañaba... Ahora con esta ayuda ya se ve distinto, pero me hace falta una mesita y lo que la gente quiera regalar de corazón", expresó.

Don Jesús, quien calza del número 7 y medio, abrió las puertas de su hogar al Periódico La Voz, agradecido con quienes ya lo han apoyado y esperanzado en que la comunidad vuelva a extenderle la mano.

Las personas que deseen contribuir pueden acudir directamente a su domicilio, ubicado en la intersección de las calles Primero de Mayo y 16, número 1500 en la colonia Hipódromo, Monclova.