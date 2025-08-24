Contactanos
Coahuila

Comunidad se une para ayudar a Don Jesús en Monclova

Don Jesús Martínez Villarreal, nacido en 1917, ha sido testigo del crecimiento de Monclova y ahora necesita ayuda comunitaria para mejorar su vida.

Por Adriana Cruz - 24 agosto, 2025 - 07:54 a.m.
Con más de un siglo de vida, Don Jesús Martínez Villarreal ha sido testigo del crecimiento de esta región. Nació en julio de 1917, en San Pedro, Coahuila, y recuerda con orgullo que fue de los primeros en llegar a Monclova. "Yo venía con los camioneros, tenía unos camiones... Siempre fui chofer de Pemex y nunca tuve un accidente. Siempre fui un buen chofer", relata con la voz firme a pesar de sus años.

Su historia conmovió a la comunidad luego de que se diera a conocer que vivía en condiciones insalubres en la colonia Hipódromo. Elementos de la Policía Municipal y Estatal, socorristas del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), cadetes y voluntarios, realizaron recientemente una intensa jornada de limpieza en su vivienda. Durante más de dos horas retiraron basura, ropa acumulada y objetos que lo rodeaban, dejándole un espacio más digno.

Hoy, tras la ayuda recibida, Don Jesús pide nuevamente el apoyo de la comunidad, pero esta vez para mejorar su día a día. Con humildad, comparte que lo que más necesita es una mesita para poder comer, pues actualmente lo hace de pie o en un rincón improvisado. También le sería de gran ayuda un abanico, algún mueble sencillo y ropa o calzado, ya que únicamente cuenta con un colchón.

"Yo limpiaba un pedazo y ahí me bañaba... Ahora con esta ayuda ya se ve distinto, pero me hace falta una mesita y lo que la gente quiera regalar de corazón", expresó.

Don Jesús, quien calza del número 7 y medio, abrió las puertas de su hogar al Periódico La Voz, agradecido con quienes ya lo han apoyado y esperanzado en que la comunidad vuelva a extenderle la mano.

Las personas que deseen contribuir pueden acudir directamente a su domicilio, ubicado en la intersección de las calles Primero de Mayo y 16, número 1500 en la colonia Hipódromo, Monclova.

