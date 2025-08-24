Club Rotario Monclova y Merco entregan sillas de ruedas en Coahuila

Con el propósito de hacer equipo entre gobierno, iniciativa privada y sociedad civil, el alcalde Carlos Villarreal acompañó al presidente del Club Rotario de Monclova, Andrés Osuna, y a directivos de Merco, encabezados por Alberto Canseco, durante la entrega de 160 sillas de ruedas, resultado de la campaña de redondeo realizada en 17 tiendas de Coahuila, que permitirá beneficiar a 538 personas en todo el estado.

El programa de redondeo que impulsa Merco ha permitido, año con año, hacer realidad la entrega de apoyos que cambian vidas, gracias a la aportación voluntaria de los clientes de la cadena comercial. La ceremonia de entrega contó con la participación del equipo del DIF Monclova, encabezado por la presidenta honoraria del sistema, Mavi Sosa Rubio.

En su mensaje, el presidente del Club Rotario de Monclova, Andrés Osuna, destacó el impacto social que este proyecto representa para los beneficiarios. "Estas sillas devuelven la esperanza, la movilidad y significan una nueva oportunidad para quienes las reciben. Agradecemos profundamente a los clientes de Merco por hacer posible este proyecto con su aportación solidaria", afirmó Osuna.

Durante su intervención, el alcalde Carlos Villarreal agradeció de manera especial el compromiso de la familia Arteaga, propietaria de los centros comerciales Merco, por el impulso al programa de redondeo que ha beneficiado a cientos de personas en la región.

"Quiero reconocer a la familia Arteaga por este gran esfuerzo y compromiso con nuestra comunidad. Gracias a este programa de redondeo, hoy, a través del Club Rotario Monclova, entregamos 160 sillas de ruedas a quienes más las necesitan en la Región Centro. Agradezco también a Andrés Osuna por la invitación y por la dedicación constante del movimiento Rotario, a lo largo de los años, para hacer posible estos apoyos".

El edil reiteró que, tal como lo ha señalado el Gobernador Manolo Jiménez Salinas, el trabajo en equipo entre gobierno, iniciativa privada y sociedad, es clave para llevar a Monclova y a todo Coahuila al siguiente nivel, sumando voluntades para construir una comunidad más solidaria e incluyente.