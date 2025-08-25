Oscar Rodríguez Lío requiere trasplante bipulmonar en Monterrey

Tras ser diagnosticado con fibrosis pulmonar en 2011 y sufrir el deterioro de su estado de salud, Oscar Rodríguez Lío requiere un trasplante bipulmonar, procedimiento que tiene un costo cercano a los 2 millones de pesos y que deberá cubrir por su cuenta.

Originarios de la ciudad de Monclova y actualmente radica en Monterrey, Oscar Rodríguez y su esposa Maricela Leyva se enfrentan a un duro reto: reunir la suma que le permitirá a Oscar continuar con su vida.

Han sido cerca de 30 años en los que la familia ha enfrentado los problemas de salud de Oscar, quien fue diagnosticado en 1997 con artritis reumatoide, que poco a poco generó un desgaste en su estado de salud.

Al bajar sus defensas, comenzó a tener problemas de neumonía, que se intensificaron del 2009 al 2011, fecha en la que finalmente fue diagnosticado con fibrosis pulmonar, tras el daño que había sufrido en sus órganos.

A pesar de ser una enfermedad que deteriora de manera rápida el estado de salud de los pacientes, Oscar se adaptó a respirar a pesar de la falta de oxígeno, y el caso avanzó más lento.

Maricela Leyva comentó que el último año ha sido complicado, en donde se agravó el estado de salud, por lo que los doctores le dijeron que era obligatorio hacer un trasplante de ambos pulmones.

"Era un paso que teníamos que dar y a lo mejor uno siente que todavía puede seguir un poco más antes de ir al trasplante, pero ahorita ya es de vida o muerte".

Mencionó que llevaban el caso en el IMSS en busca de la operación, sin embargo en el Seguro Social únicamente realizan el trasplante de uno de los pulmones, pero su esposo requiere los dos.

La familia decidió ingresar al protocolo de un hospital privado en Monterrey, donde el procedimiento se realizará bajo la supervisión del Centro Nacional de Trasplantes, pero requieren de más de 2 millones de pesos para cubrir gastos.

"Contamos con un seguro de gastos médicos que cubre una parte, pero necesitamos reunir cerca de 2 millones para pagar honorarios médicos y cubrir gastos adicionales como ambulancias aéreas y la logística del traslado de los órganos".

Para solventar los gastos, Leyva abrió una campaña en GoFundMe que hasta el momento suma más de 74 mil pesos, además de una cuenta bancaria en Banorte.

Familiares y amigos en Monclova y Monterrey han comenzado a organizar actividades para recaudar fondos.

"Cualquier aportación, aunque sea mínima, nos acerca a la meta. Apenas ayer lanzamos la campaña y la respuesta ha sido de mucho apoyo", señaló.