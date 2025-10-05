Ayuntamiento Confirma Cierre del Anexo Ancora

El anexo 'Ancora', ubicado en la colonia La Loma, no volverá a operar luego de que el Ayuntamiento confirmara su cierre definitivo, debido a que no cumplió con los requisitos legales ni logró concretar su licencia de funcionamiento.

Juan de Dios Valenciana, director de Obras Públicas, informó que el centro se encontraba en proceso de regularización, pero nunca completó la tramitología oficial en Desarrollo Urbano para poder operar.

Aunque en su momento realizaron gestiones, la documentación quedó incompleta, lo que impidió otorgarles la autorización.

"Recibimos comentarios de los vecinos sobre que estaba operando, aunque no teníamos la certeza total. Finalmente, se revisaron los oficios del ICC, del CAM número 13 y la lista de vecinos, y no hubo papelería suficiente para sostener su licencia. Es muy difícil que podamos retomar ese trámite", explicó el funcionario.

Valenciana señaló que este es el único caso de clausura que se ha registrado en el año, pues no se han entregado nuevas licencias a este tipo de establecimientos.

Sin embargo, precisó que se reforzarán las revisiones para detectar otros anexos que pudieran estar en la misma situación.

Desde hace mes y medio los reportes ciudadanos sobre este centro eran constantes, solicitando su retiro. Finalmente, al no contar con los permisos correspondientes, la clausura derivó en la decisión de cerrar de manera definitiva el anexo Ancora.