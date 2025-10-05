Vecinos de Guadalupe preocupados por adicción y ocupación de viviendas

Vecinos de la colonia Guadalupe manifestaron su preocupación ante el incremento de personas en situación de adicción que han comenzado a ocupar viviendas abandonadas como refugio, generando riesgos por incendios y afectaciones a la seguridad del sector.

Al respecto, el director de Protección Civil Municipal, Pedro Alvarado, informó que en las últimas semanas han intervenido en casos, incluso solicitando el apoyo de Seguridad Pública, ya que en algunos incidentes los ocupantes se resisten a abandonar los inmuebles.

'Sí hemos hecho visitas preventivas; hace una semana atendimos un incendio provocado por personas que estaban en una casa abandonada. Querían limpiar el lugar y el fuego se salió de control', explicó el funcionario.

Alvarado señaló que el tema ya fue turnado a Seguridad Pública, dependencia que se encargará de reforzar los rondines y atender los reportes ciudadanos.

'Lo que hemos hablado con los vecinos es que sean los ojos de la autoridad, que hagan las denuncias correspondientes. Nosotros continuaremos con los recorridos y canalizaremos los reportes a la Policía Municipal para que procedan a retirarlos o detenerlos, según corresponda', comentó.

Finalmente, Alvarado reiteró que la coordinación entre Protección Civil y Seguridad Pública se mantendrá de manera permanente, con recorridos preventivos para evitar nuevos incidentes y atender oportunamente las denuncias de los vecinos.