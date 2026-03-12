Ayuntamiento de Monclova organiza Mercadito Emprendedor este viernes

El Ayuntamiento de Monclova, a través del Departamento de Arte y Cultura, invitó a la ciudadanía a disfrutar del Mercadito Emprendedor, que se llevará a cabo este viernes 13 de marzo en la Plaza Aldama, justo afuera del Museo Coahuila y Texas.

El evento se desarrollará de 4:00 de la tarde a 9:00 de la noche y contará con la participación de emprendedores locales que ofrecerán diversos productos en los stands instalados en el lugar, además de un ambiente musical con presentaciones en vivo durante la tarde y noche.

Como parte del programa artístico, a las 6:00 de la tarde se presentará George Winston, con un repertorio de rock clásico; posteriormente, a las 7:00 de la tarde, el Grupo Casa de las Artes ofrecerá un espectáculo con ritmos latinos.

El cierre musical estará a cargo de Medley Band, que a partir de las 8:00 de la noche interpretará un repertorio de música pop, con el objetivo de ambientar el recorrido de los asistentes por el mercadito.

Las autoridades municipales destacaron que este tipo de actividades buscan impulsar el talento local, apoyar a los emprendedores de la ciudad y ofrecer espacios de convivencia familiar.

El evento será de entrada libre, por lo que se invitó a la población a acudir, recorrer los stands y disfrutar de la música en vivo en uno de los espacios más representativos del centro de la ciudad.