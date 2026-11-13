Carlos Villarreal entrega nuevo campo deportivo en Monclova

Con una inversión superior a los 5 millones de pesos, el alcalde Carlos Villarreal Pérez entregó el campo deportivo del CEDIF Norte, rehabilitado con pasto sintético, gradas e iluminación para ofrecer mejores instalaciones a niñas, niños y jóvenes de Monclova.

El director de Obras Públicas, Juan de Dios Valenciana, informó que los trabajos incluyeron la rehabilitación de mil 600 metros cuadrados de superficie con pasto sintético, dos módulos de gradas, iluminación, malla ciclónica y una malla de seguridad solicitada por los deportistas.

Detalles de la rehabilitación del campo deportivo

Explicó que el proyecto se desarrolló en dos etapas. La primera consistió en la reubicación de la escuela debido a las condiciones que presentaba, mientras que la segunda correspondió a la rehabilitación del campo deportivo.

Durante la entrega, Villarreal Pérez señaló que en todo el espacio se han invertido más de 35 millones de pesos, con la participación del Gobierno del Estado, el Municipio y la iniciativa privada.

Importancia de las nuevas instalaciones para la comunidad

El Alcalde destacó que estas instalaciones buscan impulsar el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes mediante el deporte y la cultura, además de contribuir a la prevención y la convivencia familiar.

Adelantó que el próximo año continuarán las inversiones en infraestructura deportiva, entre ellas la rehabilitación del Parque de las Américas, mejoras en el campo de béisbol del Parque Infantil y trabajos en otros espacios deportivos de la ciudad.

Por su parte, Jorge Antonio Ríos Pompa, coordinador deportivo del Club Atlético del Valle, agradeció la entrega de las instalaciones y señaló que contar con espacios adecuados permite fomentar la salud, los valores y la formación de ciudadanos íntegros.

El campo será utilizado por equipos y academias deportivas, entre ellos el Club Atlético del Valle y la Academia Santos Monclova. La entrega concluyó con una patada inicial por parte de las autoridades municipales.