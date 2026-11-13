Dan último adiós a trailero y su familia

El dolor y la tristeza envuelven a familiares, amigos y personas cercanas a la familia Loera, luego del fatal accidente ocurrido sobre la carretera federal 30, donde cinco de sus integrantes perdieron la vida al volcar e incendiarse el tractocamión en el que viajaban.

Mientras se realizan los últimos procedimientos para darles sepultura, la tragedia ha generado numerosas muestras de solidaridad y pesar, particularmente en redes sociales, donde cientos de personas han expresado sus condolencias y lamentado el fallecimiento de los padres y sus tres pequeños hijos.

La familia, originaria de Chihuahua, perdió la vida alrededor de las 08:00 horas del miércoles, a la altura del kilómetro 139, en el tramo Cuatro Ciénegas-San Pedro, cuando la pesada unidad salió del camino, volcó y posteriormente fue consumida por las llamas.

Las víctimas fueron identificadas como Olegario Loera, de 39 años, quien conducía el tractocamión; su esposa María, de 26, y sus tres hijos: Ángel, de 11 años; Paola, de 6, y Guillermo, de apenas 4 años.

El accidente y sus consecuencias

En medio de esta dolorosa historia se encuentra Alejandro Manuel García Aguirre, de 18 años, hijo mayor del conductor, quien logró sobrevivir al accidente y se convirtió en el único integrante de la familia que salió con vida.

El joven, con domicilio en Guachochi, Chihuahua, enfrenta ahora una pérdida devastadora, al quedarse sin sus padres y sus tres hermanos menores en cuestión de minutos.

Reacciones en redes sociales

La noticia provocó consternación entre usuarios de redes sociales, quienes compartieron mensajes de despedida, solidaridad y condolencias para los familiares de las víctimas, además de expresar su tristeza por la muerte de los tres pequeños.

«Qué triste noticia», «Descansen en paz» y mensajes de apoyo para Alejandro fueron parte de las expresiones de pesar que acompañaron las publicaciones relacionadas con el accidente.

Hoy, detrás de los nombres de las cinco víctimas queda una familia destrozada y un joven que deberá enfrentar una ausencia imposible de llenar. Un viaje que comenzó como cualquier otro terminó convertido en una tragedia que ha conmovido a quienes conocieron la historia y a cientos de personas que, desde las redes sociales, se han unido al duelo por la familia Loera.